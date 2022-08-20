Ціна на пальне знову змінюється — що відбувається на ринку

Купити автогаз стає простіше та дешевше

Поки влада тимчасово відмовилася від запровадження акцизу на паливо у розмірі 100 євро за тонну будь-якого палива – бензин, дизель та автогаз, на ринку продовжується зниження цін. Так, за 12-19 серпня ціна автогазу в мережах АЗС знизилася на 0,58 грн/л – до 26,41 грн/л.

Про це повідомляє сайт enkorr.ua із посиланням на оперативні дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО та WOG автогаз подешевшав на 0,28 грн/л та 0,53 грн/л до 26,92 та 26,93 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт подешевшав на 1,18 грн/л, до 25,69 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,74 грн/л, до 25,75 грн/л л.

Найдорожче автогаз можна придбати на АЗС мережі BVS – 27,80 гривень за літр, найдешевше – 24,55 гривень за літр, автогаз коштує на АЗС мережі "Авантаж 7".

У серпні на паливному ринку країни триває тенденція падіння цін на всі види палива – бензин, дизельне паливо та автогаз, що пояснюється його надмірною пропозицією всередині країни та сприятливими зовнішніми факторами, такими як падіння світових цін на нафту та нафтопродукти.