Росту цен на топливо быть? Нардепы хотят принять новый закон

В ВР готовятся к принятию нового закона

Спустя 2 недели после неудачной попытки вернуть акциз за топливо, в Верховной Раде решили предпринять новую попытку, которая даже предварительно была уже поддержана.

Так, на своем заседании Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на сегодняшнем заседании принял доработанный законопроект 7668-д о возвращении акцизов на горючее. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

По его словам проект был поддержан 18 членами Комитета из 21, а сам документ имеет 3 основных отличия от первоначального варианта:

на газ возвращается акциз в размере 52 евро/1000 (а не 100 евро как было в правительственном варианте)

акциз и НДС для альтернативных видов топлива, с добавлением биоэтанола, тоже приравнивается к 100 евро/1000 (сейчас было как до войны: 162 евро/1000 литров)

все остальное (бензин и дизель) 100 евро/1000 литров, как и предлагало правительство.

Прогнозы экспертов касательно влияния акциза на цены различаются, по подсчетам некоторых экспертов это бы вело к росту цен на топливо на 4-5 гривен за литр, другие же считают, что подорожания не будет, но и снижения цен тоже.

Особый вопрос остается с ценой автогаза, в настоящий момент наблюдается отчетливая тенденция на снижение стоимости данного вида топлива.