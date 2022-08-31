Виїзд за кордон, унікальна школа та сюрпризи від банків: що зміниться в Україні з 1 вересня

Найнеприємніші новини для українців готують банки та народні депутати, через що жити стане знову дорожче

Осінь, що настає, 1 вересня зустріне українців великою кількістю нововведень, багато з яких будуть неприємними, але не обійдеться і без хороших новин.

"Телеграф" розбирався у тому, чого очікувати українцям від першого місяця осені.

Тарифи поки що не зростуть

Хоча чиновники в один голос прогнозують Україні найважчі зиму та опалювальний сезон, тарифи поки що не зростатимуть.

Ще у липні Верховна Рада ухвалила законопроект №7427, яким забороняється підвищувати тарифи на газ, тепло та гарячу воду для опалення. Дія закону визначена на весь час ведення бойових дій та 6 місяців після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Таким чином, за газ українці платитимуть за чинними тарифами, наприклад, для "Нафтогазу" це 7,96 грн. за кубометр.

Складніша ситуація з іншими послугами, на які мораторій не поширюється. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, водоканали не піднімали свої тарифи з початку війни, і теоретично можуть це зробити, проте поки що інформації про це немає.

За електроенергію українці до 31 жовтня платитимуть

за споживання менше 250 кВт/год на місяць – 1,44 грн за 1 кВт/год (з ПДВ);

за споживання понад 250 кВт/год на місяць – 1,68 грн за 1 кВт/год (з ПДВ).

А ось уже у листопаді тарифи на світ можуть зрости, причому дуже помітно. Наприклад, через газову війну, оголошену росією країнам Євросоюзу, вартість 1 кВт електроенергії в багатьох країнах ЄС перевищує 25 гривень у перерахунку на українську валюту.

Соцвиплати та пенсії не зміняться, але вони хоча б будуть

Не буде особливих змін і щодо соціальних виплат і пенсій у вересні – пенсії платитимуть усім, а допомоги переселенцям — громадянам, переміщеним з території, де ведуться активні бойові дії і тим, у кого зруйнували чи пошкодили житло.

Допомога переселенцям і пенсія, яка виплачуватиметься така ж, як і в серпні, правда припустімо, пенсіонери можуть легально підвищити її розмір на 20%.

Банки неприємно здивують

Хто у вересні засмутить українців по-справжньому, то це банки, які приготували цілу низку неприємних новин.

Так, Монобанк з 1 вересня майже вдвічі з 0,5% до 0,9% підвищить комісію за зняття готівки. Співзасновник банку Олег Гороховський підвищення вартості цієї послуги він пояснив тиском банків-власників великих банкоматних мереж. Вони досягли того, що з початку наступного місяця платіжні системи більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.

Втім, "Ощадбанк" заявив про відсутність планів зростання комісії за зняття готівки за картами своїх клієнтів. Водночас вже найближчим часом банк втратить статус найнадійнішої фінустанови в країні. Оскільки держава відмовилася від 100% гарантії вкладів громадян, перевівши її до Фонду гарантування вкладів фізосіб, який обіцяє повернення лише 600 тисяч гривень.

Зростання цін на все

Також у вересні очікується серйозне зростання цін, пов’язане насамперед із загальною інфляцією в країні з початком російської агресії. За прогнозами експертів, помітно подорожчають овочі та хліб.

Якщо ж нардепи у вересні повернуть акцизи на паливо, то подорожчати можуть усі види палива та всі товари, що перевозяться автотранспортом. Зростання складе 3-5 гривень за літр палива та близько 1-1,5% на решту товарів.

Подорожчає навіть нерухомість. Наприклад, девелоперська компанія "Київміськбуд" піднімає ціни на свої об’єкти, що будуються, з 1 вересня. Щоправда експерти дивуються: кому компанія планує продавати житло на ринку, на якому купівля-продаж упала у 8 разів.

Навчальний рік – форму навчання виберуть батьки

Нинішній День знань 1 вересня через війну буде унікальним, оскільки запропонує батькам вибрати форму навчання, найбільш оптимальну для їхніх дітей. Це може бути очна форма навчання, дистанційка, домашня форма здобуття освіти та екстернат.

Українські батьки оберуть, як навчатись їхнім дітям — дистанційно, екстерном чи на домашній формі навчання.

Виїзд за кордон військовозобов’язаним стане простіше

Також з 1 вересня стане простіше військовозобов’язаним виїхати з України, правда зробити це зможуть лише ті, хто прямує до закордонного відрядження. У порталі "Дія" запрацює функція "еВідрядження".

Її суть зводиться до того, що українські військовозобов’язані зможуть залишити країну на строк до семи днів, при цьому внеся заставу у розмірі 200 тисяч гривень. Якщо людина не повернеться до України після закінчення зазначеного терміну, то заставу буде передано до держбюджету.