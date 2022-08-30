Покупців немає, але ціни зростають: що буде з нерухомістю у вересні

Один із забудовників вирішив підняти ціни

З 1 вересня столична девелоперська компанія "Київміськбуд" піднімає ціни на свої об’єкти, що будуються. Про це заявила директор Департаменту з продажу та маркетингу Тетяна Маркова.

Раніше компанія попередила, що 15 серпня закінчується пільговий період, наданий інвесторам, які оплачують угоди розстрочки, після чого оплата буде здійснюватися за поточною базовою вартістю квадратного метра.

Своє рішення в компанії пояснили війною та викликаною нею багато в чому інфляцією. Так, будівельні матеріали подорожчали більш ніж на 30%, пально-мастильні матеріали, крім значного підвищення, мають частково дефіцитний характер, далася взнаки війна і на логістиці доставки комплектуючих до Києва.

Зробила свій внесок та девальвація гривні, зі зростанням курсу долара.

"Хоча "Київміськбуд" використовує переважно матеріали вітчизняного виробництва, валютна складова є у кожному з них", - підкреслила Тетяна Маркова.

Втім, як розповіли "Телеграфу" інші учасники ринку, це навряд чи викличе зростання цін у інших забудовників, оскільки попиту на житло в Україні, як і раніше, вкрай мало і зростання цін його явно не підвищить.

За словами ріелторів, щоб продати житло, ціну на нього треба знижувати на 30%, але власники не готові йти більш ніж на 15% знижки.