Ціни падають, попиту немає – головні тренди ринку нерухомості за підсумками літа

Незважаючи на падіння цін житло в Україні, як і раніше, продати складно

З початком воєнних дій в Україні триває криза на ринку нерухомості — хоча ціни на житло у багатьох місцях сильно впали, купувати його особливо не поспішають.

У містах, які зазнали обстрілів, ціни на житло знизилися приблизно на 30%. А в сегменті дорогого елітного житла справи ще гірші — власники таких квартир були змушені знизити ціни наполовину. Але і за такої вартості продаж іде туго, повідомляє "Хвиля".

Зараз ніхто не готовий інвестувати у житло, бо ніхто не знає, що буде з цим житлом, а також, чи будуть на нього покупці, навіть якщо воно залишиться цілим.

У найважчому становищі виявилися девелопери, які до початку військових дій не встигли закінчити об’єкти, що будуються. А зараз усі – будматеріали, енергоносії, транспортні послуги – катастрофічно подорожчало. А вони ціну на свої об’єкти не можуть піднімати, оскільки пов’язані договорами.

Багато власників житла виявилися морально не готовими знижувати ціни на квартири, каже ріелтор Юлія Смирнова. Навіть поступка 15-20% здається їм катастрофою. Не кажучи вже про 30-50% знижки. Наразі продають житло лише ті, хто твердо вирішив назавжди залишити Україну, і тому налаштований збути тутешню нерухомість. А купують квартири лише ті, хто потребує свого даху над головою.

З перемогою ж ситуація на ринку нерухомості радикально зміниться – тоді українцям слід бути готовими до дефіциту житла та зростання цін на нього.