Зростання цін та дефіцит – що чекає ринок нерухомості України після перемоги

Чому на ринку буде дефіцит та зростання цін, розповів експерт

Військові дії навіть після їхнього закінчення довго впливатимуть на стан ринку нерухомості в Україні. Інфляція зі зростанням цін на житло та нестача самої нерухомості – такі дві основні тенденції стану ринку після війни.

Причиною такого стану сьогоднішня війна. Про це " 24 каналу " розповів фахівець із девелопменту Назарій Бербек.

За його словами, однією з тенденцій стане зростання цін на житло, власне, вартість квадратного метра в середньому більша за ту, яка була в лютому. І це нормально для країни, де триває війна. У післявоєнний період тенденція до зростання продовжиться, вважає Бербека.

За його словами, на вартість житла впливають:

купівельні настрої клієнтів,

ослаблення гривні по відношенню до долара,

темпи відновлення будівництва,

віддаленість регіону від бойових дій.

Крім того, не варто забувати, що зараз дорожчають будматеріали та є перебої у логістиці. У комплексі це призводить до подорожчання.

Другою тенденцією на ринку нерухомості експерт називає дефіцит житла, яке спричинить суттєве уповільнення темпів будівництва та відсутність нових об’єктів. Зведення одного житлового будинку займає 12 – 24 місяці.

Також на Україну очікує скорочення купівельної спроможності населення, тоді як внаслідок руйнування житлового фонду все більше українців потребуватимуть нового житла.

"Ми отримаємо ситуацію, в яку маємо втрутитися держава та місцеве самоврядування. Тут йдеться про комунальне житло, яке належатиме громаді міста, і яке може здаватися в довгострокову оренду саме незахищеним верствам населення, ВПО та тим групам людей, які потребують, але не можуть дозволити собі придбати його", – розповідає Бербека.

Також важливим аспектом майбутнього ринку нерухомості стане безпека мешканців від ракетних та авіаударів, для чого майбутні будинки мають будуватися разом із бомбосховищем у ньому. Виконання цієї вимоги призведе до зростання вартості житла на 10-15%.