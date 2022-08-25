Оренда житла знову подорожчає – експерт назвав причину та терміни

На ціну оренди житла вплинуть переселенці

Вже восени на ринку оренди житла в Україні слід очікувати на зміни – в одних містах ціна оренди може зрости на 10-15%, а в інших навпаки — впасти.

Пов’язані майбутні зміни з масовим поверненням українців у рідні міста та високим попитом на нерухомість. Про це пише "Хвиля" з посиланням на голову української Асоціації спеціалістів з нерухомості Юрія Піту.

Експерт зазначив, що в Одесі та Києві ціна оренди житла може підвищитися на 10–15%. Адже дедалі більше біженців повертається з-за кордону. Переселенці ж у свою чергу активно переїжджають до столиці.

У той же час на заході України ситуація з цінами на житло, що орендується, стабілізується. Ймовірно, трапиться навіть зниження цін, хоча за словами фахівця, істотних змін у вартості чекати все ж таки не варто.

При цьому у сфері купівлі-продажу нерухомості ціни однозначно підуть на спад. На Заході вартість квартир ще до кінця 2022 року може зменшитись на 20%. А у східних регіонах взагалі очікується цінопад – нерухомість подешевшає майже на 30%.

Як підкреслив Юрій Піта, основними покупцями житла стануть переселенці, які мають певні заощадження — вони створюватимуть основний попит на нерухомість. Хоча загалом попит зараз не високий. Якщо на ринку вживаного житла покупці ще цікавляться, то купувати квартиру відразу після здачі забудовником не поспішають.

Нагадаємо, у понеділок, 23 серпня, президент підписав законопроект, яким забудовників зобов’язують надалі будувати будинки з бомбосховищами, що спричинить зростання цін на первинну нерухомість.