Житло в Україні значно подорожчає – президент підписав важливий закон

Набуття чинності новим законом зробить квартири дорожчими

У понеділок, 22 серпня, до Верховної Ради надійшов підписаний президентом Володимиром Зеленським законопроект №7398, яким пропонується в майбутньому зводити житлові будинки з кількістю мешканців понад 50 осіб, з бомбосховищами.

Відповідно до вимог закону, забудовники зобов’язані обладнати всі об’єкти з постійним проживанням понад 50 осіб, укриттями для мешканців. За словами експертів, цього можна досягти двома шляхами:

створенням підземного бомбосховища для всіх мешканців, найімовірніше на основі підземного паркінгу;

створення у кожній квартирі персональних укриттів чи "кімнат страху" з розрахунку 3-5 квадратних метрів на кожного мешканця.

На думку співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова, вірогіднішим механізмом реалізації стануть саме підземні паркінги, обладнані також як бомбосховища, оскільки "кімнати страху" в тому ж Ізраїлі будуються з розрахунку на захист від значно менших обстрілів, ніж ті, які зазнають. на собі українські міста.

Результатом створення таких бомбосховищ, за словами експерта, буде подорожчання квартир приблизно на 10-15%, які будуть закладені у ціну квартир.

Тим часом в Україні у 8 разів обвалилися продажі житла порівняно з літом 2021 року.