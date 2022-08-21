Пацієнт швидше мертвий, ніж живий – у якому стані ринок житла в Україні

Ринок житла зменшився в декілька разів — кількість угод впала до рекордно низького рівня

Продажі житла та землі під житло впали до 13% та 16% відповідно у порівнянні з липнем 2021 року. За місяць майже 5 тисяч українських нотаріусів зареєстрували трохи більше 20 тисяч угод із купівлі-продажу нерухомості.

Такі дані наводить платформа "Опендатабот", зазначаючи, що кількість угод з нерухомості в порівнянні з торішнім періодом впала приблизно в 8 разів.

Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9417 угод про придбання квартир. Це 13% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили з купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% торішніх показників за другий квартал.

При цьому ціни на нерухомість в Україні впали щонайменше на 30%, а подекуди і на всі 50-55%, залежно від місця розташування нерухомості та її довоєнної ціни. При цьому, за даними ЛУН, у Києві продовжують будівництво всього 60% новобудов, у західних областях – 90% (високий показник), а в Одесі – 66%. Найчастіше відновлюють будівництво на об’єктах, які знаходяться на фінальних етапах.

Тим не менш, забудовники розраховують, що вже восени попит на житло, а з ним і кількість угод може зрости в кілька разів.