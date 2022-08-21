Пациент скорее мертв, чем жив – в каком состоянии рынок жилья в Украине

Рынок жилья ужался в несколько раз — количество сделок упало до рекордно низкого уровня

Продажи жилья и земли под жилье упали до 13% и 16% соответственно в сравнении с июлем 2021 года. За месяц почти 5 тысяч украинских нотариусов зарегистрировали чуть более 20 тысяч сделок по купле-продаже недвижимости.

Такие данные приводит платформа "Опендатабот" отмечая, что количество сделок по недвижимости в сравнении с прошлогодним периодом упало примерно в 8 раз.

Так, за апрель, май и июнь текущего года было оформлено 9417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Несколько больше сделок за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков — 11 060. Это почти 16% прошлогодних показателей за второй квартал.

При этом цены на недвижимость в Украине упали минимум на 30%, а кое-где и на все 50-55%, в зависимости от места расположения недвижимости и ее довоенной цены. При этом по данным ЛУН, в Киеве продолжают строительство всего 60% новостроек, в западных областях – 90% (высокий показатель), а в Одессе – 66%. Чаще возобновляют строительство на тех объектах, которые находятся на финальных этапах.

Тем не менее застройщики рассчитывают, что уже осенью спрос на жилье, а с ним и число сделок может вырасти в несколько раз.