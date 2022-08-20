Рынок недвижимости во время войны – чего ждать украинцам осенью

Уже осенью застройщики ждут роста спроса, а с ним и объемов строительства

Несмотря на то, что продажи недвижимости в Украине упали в 8 раз в сравнении с прошлогодними показателями, участники рынка надеются на рост спроса к концу года в несколько раз.

Так, как сообщает портал "Столичная недвижимость" со ссылкой на застройщиков, актуальный спрос составляет максимум 7-10% от довоенного уровня.

Как предполагает портал, при условии, что ситуация на фронте как минимум не будет ухудшаться, по всей вероятности, нас ждет дальнейшее возобновление спроса. До конца года есть шанс выйти на восстановление в пределах 40-45% от довоенного уровня.

По мнению эксперта рынка недвижимости Виктории Берещак, если рынок будет готов демонстрировать быстрые темпы строительства и восстановления, а девелоперы пойдут на систему гибких поощрений вроде длительной рассрочки в пределах от 3 лет и больше.

Цены продолжат постепенный рост под влиянием курсовых факторов и удорожания себестоимости, а срок строительства проектов увеличится по меньшей мере на 4-6 месяцев даже при отсутствии простоев из-за вынужденного удлинения логистических цепей, потери определенных производственных мощностей, дефицита рабочей силы (немалый процент строителей сейчас в рядах ВСУ).

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По мнению соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development Владимира Семенцова, ситуация на рынке в течение сентября-ноября будет зависеть прежде всего от событий на фронтах и уровня безопасности в том или ином регионе или областном центре. Но при этом до конца года вряд ли стоит ожидать каких-то скачков спроса на первичном рынке. Инвесторы прекрасно понимают все риски, связанные с вложением средств в строительство.

"Очевидно, пока сложно прогнозировать, где будет безопаснее, стоит ли строить и покупать жилье. Ведь под угрозой ракетных обстрелов находится почти вся Украина. И вообще, война – самый большой фактор, сдерживающий развитие первичного рынка жилья", – говорит эксперт.

Вместе с тем, как и в довоенное время, наблюдается интерес покупателей к 1-, 2-комнатным квартирам площадью до 60 кв. м. Именно квартиры небольшой площади способны полностью или частично решить вопрос обеспечения жильем.

Тем временем нардепы новым законом перекрыли популярную схему обмана покупателей со стороны застройщиков.