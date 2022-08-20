Ринок нерухомості під час війни – чого чекати українцям восени

Вже восени забудовники чекають зростання попиту, а з ним і обсягів будівництва

Незважаючи на те, що продаж нерухомості в Україні впав у 8 разів у порівнянні з торішніми показниками, учасники ринку сподіваються на зростання попиту до кінця року в кілька разів.

Так, як повідомляє портал "Столична нерухомість" із посиланням на забудовників, актуальний попит становить максимум 7-10% від довоєнного рівня.

Як передбачає портал, за умови, що ситуація на фронті як мінімум не погіршуватиметься, ймовірно, на нас чекає подальше відновлення попиту. До кінця року є шанс вийти на відновлення у межах 40-45% від довоєнного рівня.

На думку експерта ринку нерухомості Вікторії Берещак, якщо ринок буде готовий демонструвати швидкі темпи будівництва та відновлення, девелопери підуть на систему гнучких заохочень на кшталт тривалого розстрочення в межах від 3 років і більше.

Ціни продовжать поступове зростання під впливом курсових факторів та подорожчання собівартості, а термін будівництва проектів збільшиться щонайменше на 4-6 місяців навіть за відсутності простоїв через вимушене подовження логістичних ланцюгів, втрати певних виробничих потужностей, дефіцит робочої сили (немалий відсоток будівельників зараз у лавах ЗСУ).

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На думку співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова, ситуація на ринку протягом вересня-листопада залежатиме насамперед від подій на фронтах та рівня безпеки у тому чи іншому регіоні чи обласному центрі. Але при цьому до кінця року навряд чи варто очікувати якихось стрибків попиту на первинному ринку. Інвестори чудово розуміють всі ризики, пов’язані із вкладенням коштів у будівництво.

"Очевидно, поки що складно прогнозувати, де буде безпечніше, чи варто будувати та купувати житло. Адже під загрозою ракетного обстрілу знаходиться майже вся Україна. І взагалі, війна – найбільший фактор, який стримує розвиток первинного ринку житла", – каже експерт.

Водночас, як і довоєнний час, спостерігається інтерес покупців до 1-, 2-кімнатних квартир площею до 60 кв. м. Саме квартири невеликої площі здатні повністю чи частково вирішити питання забезпечення житлом.

Тим часом нардепи новим законом перекрили популярну схему обману покупців із боку забудовників.