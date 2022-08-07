Нерухомість в Україні рекордно дешевшає – що чекає на ринок

Забудовники очікують масового банкрутства через падіння цін та попиту на житло

Ситуація на ринку нерухомості в Україні продовжує залишатися складною, про що свідчить рекордне падіння цін на житло у багатьох регіонах України.

Як повідомляє директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, навіть у кризовому 2008 році у США не було такого найсильнішого падіння цін на нове житло.

"Так, у Києві нерухомість теж впала — впала в ціні до 50%, при цьому, за оцінками експертів, первинний ринок у нас практично зупинився. Побоююся, що дна ми ще не досягли. Наприклад, директор з розвитку роздрібного бізнесу "Правекс Банку Володимир Черненький сьогодні констатував: Старта нових об’єктів найближчим часом не планується. І об’єкти, які мають ступінь готовності менше 80%, зараз мають дуже малу ймовірність активного відновлення будівництва". Якось, друзі, сумно", — пише експерт на своїй сторінці в соцмережі.

Опис ситуації на ринку Олександра Гончарова "Телеграфу" підтвердив один із учасників ринку нерухомості столиці, за словами якого, насправді все може виявитися ще гіршим.

"Через відсутність попиту та падіння цін ми фактично перебуваємо на порозі можливого банкрутства 30% компаній. І, швидше за все, великі компанії теж не всі виживуть", — висловилося джерело "Телеграфа".

Як повідомляє сайт новобудов Лун, на території більшої частини областей України стартував продаж квартир у новобудовах, а ціна коливається від 600 до 1300 доларів за квадратний метр.