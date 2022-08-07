Недвижимость в Украине рекордно дешевеет – что ждет рынок

Застройщики ожидают массового банкротства из-за падения цен и спроса на жилье

Ситуация на рынке недвижимости в Украине продолжает оставаться сложной, о чем говорит рекордное падение цен на жилье во многих регионах Украины.

Как сообщает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, даже в кризисном 2008 году в США не было такого сильнейшего падения цен на новое жилье.

"Так, в Киеве недвижимость тоже рухнула – упала в цене до 50%, при этом, по оценкам экспертов, первичный рынок у нас практически остановился. Опасаюсь, что дна мы еще не достигли. К примеру, директор по развитию розничного бизнеса "Правэкс Банка" Владимир Черненький сегодня констатировал: "Старта новых объектов в ближайшее время не планируется. И объекты, имеющие степень готовности менее 80%, сейчас имеют очень малую вероятность активного возобновления строительства". Как-то, друзья, грустно", — пишет эксперт на своей странице в соцсети.

Описание ситуации на рынке Александра Гончарова "Телеграфу" подтвердил один из участников рынка недвижимости столицы, по словам которого, на деле все может оказаться еще хуже.

"Из-за отсутствия спроса и падения цен мы фактически находимся на пороге возможного банкротства 30% компаний. И, скорее всего, крупные компании тоже не все выживут", — высказался источник "Телеграфа".

Как сообщает сайт новостроек Лун, на территории большей части областей Украины стартовали продажи квартир в новостроях, а цена колеблется от 600 до 1300 долларов за квадратный метр.