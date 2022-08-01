От 600 долларов за квадрат – сколько стоит жилье в новостроях Украины

Хотя рынок недвижимости в стране замер, можно приобрести жилье в новостройке, дороже всего как и прежде оценивается столица

Агрессия россии против Украины привела к кризису на рынке недвижимости – сперва были закрыты реестры прав собственности, что не позволяло осуществлять сделки на рынке, а после их открытия операции купли-продажи недвижимости почти не ведутся.

Тем не менее как сообщает сайт новостроек Лун, предложения по продажам квартир в новостройках в Украине по-прежнему присутствует, правда при этом спрос на него крайне невелик.

По данным СМИ, хотя квартиры в Украине серьезно подешевели, покупать их из-за войны, опасности повреждения имущества и экономического кризиса могут или хотят далеко не все.

Согласно данным Лун, дороже всего сегодня новостройки стоят по-прежнему в Киеве – в среднем 1310 долларов за квадратный метр, на втором месте Днепропетровская область с 1080 долларами за квадрат, "бронза" у Закарпатской области с 960 долларами.

Дешевле всего новое жилье, всего 600 долларов за квадратный метр, придется заплатить в Ивано-Франковской области.

Цена жилья в новостройках Украины

При этом в ряде областей, таких как Сумская, Черниговская, Харьковская, Запорожская, Николаевская и Кировоградская продажи фактически не ведутся или их крайне мало.

Потенциальные же покупатели должны помнить, что следует быть осторожным при покупке недвижимости и не остаться без денег из-за аферистов помогут несколько простых советов.