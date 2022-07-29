Как купить квартиру и не остаться "с носом": топ-4 совета от специалиста

Чтобы не отдать деньги аферистам достаточно соблюдать несколько несложных правил

Хотя в связи с российской агрессией рынок недвижимости в Украине замер, некоторые сделки по купле жилья продолжаются и потому по-прежнему важно грамотно провести сделку, чтобы не стать жертвой мошенников. Особенно важно это в случае с домами, ведь здесь встает вопрос земли, на котором стоит жилье.

Как правильно осуществить подобную сделку, чтобы не попасть на удочку мошенников, рассказал управляющий партнер юридической компании KopotLawyers и соучредитель онлайн-сервиса проверки документов новостроек Monitor.Estate Владимир Копоть:

1) проверьте наличие документов и лицензий — если речь идет о квартире в новостройке, вам обязаны показать проект строительства и разрешительные документы на него. Среди них лицензия и разрешение на строительные работы, а также договор аренды или право собственности на земельный участок. Если вам говорят, что эти документы еще в процессе подготовки, следует продолжить поиск жилья. К тому же данные должны соответствовать действительности. Например, если на бумаге предусмотрено 10 этажей, а дом возводят на 25 – это тоже "тревожный колокольчик".

Если же выбираете квартиру на вторичном рынке – тщательно проверьте документы на собственность. В первую очередь, попросите юристов проверить их подлинность и исключить возможность подделки. Кроме того, сейчас в Украине частично разрешили продавать жилье по доверенности, если она выписана за границей и удостоверена консулом. Однако ее должны выдать не позднее 30 дней до подписания соглашения. Если больше — нужно нотариальное заявление-подтверждение доверителя, что доверенность до сих пор действует;

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2) проверьте статус земельного участка – неважно, военное время или мирное — своего целевого назначения участок не изменит, а возможные риски никуда не исчезнут. Поэтому просите у застройщика документ о праве собственности или договоре аренды на земельный участок, на котором возводится дом. Кроме того, предназначение земли должно быть для строительства жилья. Также следует проверить участок на Публичной кадастровой карте;

3) убедитесь в безопасности дома — в условиях войны возникла дополнительная проблема: повреждение домов, подведенных коммуникаций и т.п. Поэтому перед покупкой жилья воспользуйтесь услугами технических специалистов, таких как инженеры, технадзор и архитекторы, чтобы выявить неочевидные неисправности. Только при визуальном осмотре они смогут оценить, насколько дом разрушен или поврежден;

4) убедитесь в целесообразности цены квартиры — если цена предлагаемой квартиры выше на 20% рыночной, то следует выяснить, почему именно. Возможно, там есть дополнительные бонусы: детские площадки, панорамный вид и т.д. Если же цена существенно ниже, следует обратить внимание не только на документы и продавца, но и изучить историю объекта. Как правило, подозрительно дешевые квартиры имеют недостатки в документах или судебные истории.

По данным СМИ, недвижимость в Киеве понемногу дорожает, рост на вторичном рынке с января составил 8%.