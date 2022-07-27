Недвижимость в Киеве дорожает – что ждет рынок дальше и какие квартиры уже скупают украинцы

Больше всего киевлян интересуют сравнительно небольшие и недорогие 2-комнатные квартиры

Рынок продажи недвижимости в Киеве постепенно восстанавливается — появляется спрос со стороны покупателей, а из-за инфляции и рост курса доллара в обменниках растут и цены.

В целом с начала года цены на вторичном рынке выросли почти на 8%. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как пишет издание, средняя стоимость на столичном рынке недвижимости уменьшилась почти на 3%, по сравнению с маем, до 1503 дол/кв. м., а 1-комнатные квартиры подешевели на 5,6% – до 1712 дол/кв. м. и 2-комнатные квартиры упали в цене на 1,7% – до 1500 дол/кв. м. Цена 3-х комнатных квартир осталась почти неизменной – 1300 дол/кв. м.

Спрос также увеличился, больше всего киевляне интересуются квартирами в ценовом диапазоне до 30 тысяч долларов, несколько меньше – ценами до 50 тысяч долларов.

Сильнее всего потенциальные покупатели интересуются 2-комнатными квартирами площадью 35 до 50 квадратных метров на вторичном рынке недвижимости.

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"Дополнительным стимулом для вторичного рынка в ближайшие месяцы станет неопределенность первичного рынка недвижимости – любые заявления девелоперов о возобновлении работ и продажи воспринимаются с высокой степенью недоверия. Это, скорее всего, привлечет значительную долю покупателей на вторичный рынок", – рассуждает Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Эксперт отмечает, что наибольший спрос в июне 2022 года имеют небольшие двухкомнатные квартиры в нижнем ценовом сегменте – очевидный выбор для внутренне перемещенных лиц, которым необходимо в условиях ограниченного бюджета разместить семью с детьми или родителями пожилого возраста.

Тем временем, несмотря на падение цен на недвижимость, эксперты советуют украинцам не спешить с покупкой недвижимости.