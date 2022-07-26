От 200 тысяч до 5 миллионов – почем загородная недвижимость в Украине

В зависимости от области дом за городом можно купить от сотен тысяч до нескольких миллионов гривен

В Украине продаются свыше 70 тысяч объектов загородной недвижимости – домов, дач, части домов, коттеджей, таунхаусов и дуплексов. Больше всего — свыше 54 тысяч объявлений, приходятся на загородные дома.

Об этом сообщает портал Olx.Недвижимость, подчеркивая, что наибольшим спросом у украинцев пользуются объявления о продаже дачи, дома или части дома, на объявление откликается 5 и 3 украинца соответственно.

Что до цен, то по данным аналитиков, наиболее дорогой загородной недвижимостью являются коттеджи – их цена стартует с 1,1 млн грн в Винницкой области и превышает 5 млн грн в Киевской области.

Дешевле всего стоят дачи – от 200 тысяч гривен в Волынской области до 600 тысяч рядом со столицей. При этом покупка части дома будет дороже чем целого. Это обусловлено тем, что части домов расположены преимущественно ближе к городам или в более престижных и дорогих локациях, чем дома, представленные в равной степени в разных районах: более дорогие в пригороде, а бюджетные варианты — в сельской местности.

Если анализировать стоимость домов по регионам, то самая дорогая недвижимость продается в Киевской, Закарпатской и Львовской областях. Здесь средняя цена на самый популярный тип загородного жилья, дом, стартует от 1 млн гривен. В то же время, самые доступные варианты (если учитывать условно спокойные регионы) предлагают в Кировоградской области, где дом обойдется примерно в 380 тыс. грн. Также недорогие предложения есть в Винницкой и Черкасской областях.

Тем временем в Украине замер рынок недвижимости, но несмотря на снижение цен эксперты пока не советуют украинцам покупать жилье.