Від 200 тисяч до 5 мільйонів — заміська нерухомість в Україні.

Залежно від області будинок за містом можна купити від сотень тисяч до кількох мільйонів гривень

В Україні продаються понад 70 тисяч об’єктів заміської нерухомості – будинків, дач, частини будинків, котеджів, таунхаусів та дуплексів. Найбільше — понад 54 тисячі оголошень, припадають на заміські будинки.

Про це повідомляє портал Olx. Нерухомість, наголошуючи, що найбільшим попитом в українців користуються оголошення про продаж дачі, будинку чи частини будинку, на оголошення відгукується 5 та 3 українці відповідно.

Щодо цін, то за даними аналітиків, найдорожчою заміською нерухомістю є котеджі – їхня ціна стартує з 1,1 млн грн у Вінницькій області та перевищує 5 млн грн у Київській області.

Найдешевше коштують дачі – від 200 тисяч гривень у Волинській області до 600 тисяч поряд із столицею. При цьому купівля частини будинку буде дорожчою за цілий будинок. Це зумовлено тим, що частини будинків розташовані переважно ближче до міст або в більш престижних і дорогих локаціях, ніж будинки, які представлені однаково в різних районах: дорожчі у передмісті, а бюджетні варіанти — у сільській місцевості.

Якщо аналізувати вартість будинків по регіонах, то найдорожча нерухомість продається у Київській, Закарпатській та Львівській областях. Тут середня ціна на найпопулярніший тип заміського житла, будинок стартує від 1 млн гривень. У той же час, найдоступніші варіанти (якщо враховувати умовно спокійні регіони) пропонують у Кіровоградській області, де будинок коштуватиме приблизно 380 тис. грн. Також недорогі пропозиції є у Вінницькій та Черкаській областях.

Тим часом в Україні завмер ринок нерухомості, але незважаючи на зниження цін, експерти поки не радять українцям купувати житло.