Квартири в Україні сильно подешевшали, але українцям радять робити інші вкладення

Чи варто купувати квартиру зараз — що радять рієлтори

Бойові дії, що продовжуються, як і раніше не дозволяють запуститися ринку нерухомості в Україні, незважаючи на відкриття всіх реєстрів власників. За словами ріелторів, зараз ринок ледь живий, кількість продавців та покупців знизилася на 85-90%.

Про це повідомляє сайт "Україна 24", за даними якого у низці регіонів, зокрема у Києві, українці готові купувати квартири з дисконтом у 50%. Так, за її словами, на Сумщині квартира, яка раніше продавалася за 20 – 25 тисяч доларів, сьогодні коштує 10 тисяч доларів. При цьому на заході країни ситуація фактично не змінилася від довоєнної.

Падіння цін на нерухомість в Україні нерівномірне: у середньому в столиці та країні це 30%, на сході та півдні – більше, а на спокійнішому заході – менше 30%.

Як зазначають ріелтори, купувати сьогодні квартиру багато українців не готові, або готові, але за умови знижки 50% від довоєнної ціни нерухомості. Втім, багатьох все одно відлякує від купівлі небезпека пошкодження купленої нерухомості під час бойових дій.

Також фахівці радять не поспішати з покупкою, в тому числі для оренди квартири.

"Наразі дуже просіла оренда. Крім цього, Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%, а це означає, що депозити та державні облігації у гривні подорожчають. І якщо у вас є якась сума гривень, її можна або переказати в долари, або покласти на депозит, або купити ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). І це буде більш рентабельно, ніж купувати квартиру та здавати її", – переконаний дослідник Київської школи економіки Павло Мартишев.

Тим часом в уряді вигадали план, як відновити 36 тисяч зруйнованих військовими діями житлових будинків.