В Україні вигадали план відновлення десятків тисяч будинків, зруйнованих війною

Держава планує відновити 36 тисяч житлових будинків

Fast Recovery – таку назву має план швидкого відновлення, що передбачає оперативне будівництво житла та об’єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих російськими військами.

Як пише "24 канал", план передбачає повне відновлення житла на деокупованих територіях та відновлення частини шкіл, садів, лікарень та об’єктів житлово-комунальних господарств.

У рамках виконання цього плану заплановано відновлення:

5 909 зруйнованих багатоповерхових будинків

31 034 приватних будинків

259 шкіл

205 садків

170 медичних закладів

2070 об’єктів ЖКГ.

На цю мету планується виділити 17,4 млрд дол, за загальної оцінки збитків від російської агресії в 750 мільярдів доларів.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко наголосив, що суть плану Fast Recovery полягає у максимально швидкому відновленні всієї соціальної інфраструктури з урахуванням найкращих світових практик та технологій.

Зі свого боку, народні депутати ухвалили законопроект №7441-1, яким держава гарантує повернення іпотечних кредитів на нерухомість, знищену під час російської агресії. Якщо майно буде знищено, боржник має право не повертати шкоду за умови відповідності ряду вимог, а кредит виплачується за рахунок коштів державного бюджету України.