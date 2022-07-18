В Украине придумали план восстановления десятков тысяч домов, разрушенных войной
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Государство планирует восстановить 36 тысяч жилых домов
Fast Recovery – такое название носит план быстрого восстановления, предусматривающий оперативное строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, разрушенных российскими войсками.
Как пишет "24 канал", план предполагает полное восстановление жилья на деоккупированных территориях и восстановление части школ, садов, больниц и объектов жилищно-коммунальных хозяйств.
В рамках выполнения этого плана, запланировано восстановление:
- 5 909 разрушенных многоэтажных домов
- 31 034 частные дома,
- 259 школ,
- 205 садиков,
- 170 медицинских учреждений,
- 2070 объектов ЖКХ.
На эти цели планируется выделить 17,4 млрд дол, при общей оценке ущерба от российской агрессии в 750 миллиардов долларов.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что суть плана Fast Recovery заключается в максимально быстром восстановлении всей социальной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик и технологий.
Со своей стороны, народные депутаты приняли законопроект №7441-1, которым государство гарантирует возврат ипотечных кредитов на недвижимость, уничтоженную в ходе российской агрессии. Если имущество будет уничтожено, должник имеет право не возвращать вредит, при условии соответствия ряду требований, а кредит выплачивается за счет средств государственного бюджета Украины.