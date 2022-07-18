В Украине придумали план восстановления десятков тысяч домов, разрушенных войной

Государство планирует восстановить 36 тысяч жилых домов

Fast Recovery – такое название носит план быстрого восстановления, предусматривающий оперативное строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, разрушенных российскими войсками.

Как пишет "24 канал", план предполагает полное восстановление жилья на деоккупированных территориях и восстановление части школ, садов, больниц и объектов жилищно-коммунальных хозяйств.

В рамках выполнения этого плана, запланировано восстановление:

5 909 разрушенных многоэтажных домов

31 034 частные дома,

259 школ,

205 садиков,

170 медицинских учреждений,

2070 объектов ЖКХ.

На эти цели планируется выделить 17,4 млрд дол, при общей оценке ущерба от российской агрессии в 750 миллиардов долларов.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что суть плана Fast Recovery заключается в максимально быстром восстановлении всей социальной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик и технологий.

Со своей стороны, народные депутаты приняли законопроект №7441-1, которым государство гарантирует возврат ипотечных кредитов на недвижимость, уничтоженную в ходе российской агрессии. Если имущество будет уничтожено, должник имеет право не возвращать вредит, при условии соответствия ряду требований, а кредит выплачивается за счет средств государственного бюджета Украины.