Рада решила помочь пострадавшим от войны украинцам и их жилью – как это повлияет на рынок недвижимости

Новый закон должен помочь запустить продажи на рынке недвижимости

Российская агрессия против Украины фактически заморозила рынок купли-продажи жилья, сделки на котором почти прекратились. В Раде придумали как запустить рынок недвижимости, приняв законопроект №7441-1.

Верховная Рада 9 июля приняла законопроект №7441-1, который дает украинцам возможность не платить в военное время проценты по займам и сами кредиты за поврежденное или уничтоженное в ходе боевых действий имущество – авто или квартиры, взятые в ипотеку.

Как гласит законопроект, можно получить отсрочку уплаты кредита или даже его полную отмену, в случае, если:

имущество было полностью уничтожено в результате боевых действий;

общая площадь имущества, на которую взят кредит не превышает 140 кв м. для квартиры и 250 кв м. для дома, и если это единственное место жительства семьи заемщика, а рабочий объем двигателя, уничтоженного авто не превышает 2,5 л;

по состоянию на 23 февраля 2022 года по кредитам не было просроченных платежей;

целью кредита была покупка, строительство или ремонт недвижимости, а также покупка авто.

Компенсировать же выданный ранее ипотечный кредит заимодавцу берется государство.

Последнее по мнению специалистов может помочь запустить рынок ипотеки в Украине, что увеличит продажи и даже может позволить вырасти ценам, а застройщиков будет стимулировать возобновить достройку замороженных новостроев.