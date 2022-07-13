Осенью начнется бум на рынке недвижимости? Новый закон и схема застройщиков могут оживить рынок

Застройщики назвали чего не хватает для бума строительства нового жилья

Как утверждают застройщики, на рынке недвижимости сложилась ситуация, при которой покупатели находятся в максимально выгодном положении, потому что малый спрос на жилье побуждает продавцов снижать цены от 10 до 25%.

Изменить эту ситуацию могут два механизма:

масштабный запуск механизма рассрочки со стороны застройщиков;

оживление рынка ипотечного кредитования с принятием законопроекта №7441-1.

По словам соучредителя и управляющего партнер компании INSPI Development Владимира Семенцова, уже к осени может встать проблема приобретенных ранее в рассрочку квартир, которые из-за войны остаются недостроенными.

"Чтобы избежать банкротств и сосредоточиться на достройке объектов со стадией готовности более 50%, может быть разработан механизм переоформления прав на будущие квартиры, приобретенные в рассрочку в замороженных из-за войны объектов, на квартиры в домах, возведение которых находится на завершающем этапе. Это позволит застройщикам избежать банкротств из-за невыполнения взятых на себя обязательств и получить платежи по рассрочке, средства которых будут направлены на дальнейшее строительство почти готовых объектов"", — отметил Владимир Семенцов.

С другой стороны, на рынок может повлиять принятый парламентом законопроект, разрешающий приостанавливать или даже прекращать платежи по ипотечным кредитам в случае повреждения или уничтожения ипотечного имущества. Сам же кредит в случае его заморозки, должно будет компенсировать государство.

Если удастся запустить механизм компенсации ипотеки со стороны государства, тем самым удастся нивелировать риск уничтожение взятого в такой кредит имущества и может восстановить кредитование, что позволит оживить продажи на рынке недвижимости.

Пока же на рынке купли-продажи жилья застой, украинцам рекомендуют быть осторожными на рынке аренды жилья, на котором активизировались мошенники.