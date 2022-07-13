Восени розпочнеться бум на ринку нерухомості? Новий закон та схема забудовників можуть пожвавити ринок

Забудовники назвали чого не вистачає для буму будівництва нового житла

Як стверджують забудовники, на ринку нерухомості склалася ситуація, за якої покупці перебувають у максимально вигідному становищі, тому що малий попит на житло спонукає продавців знижувати ціни від 10 до 25%.

Змінити цю ситуацію можуть два механізми:

масштабний запуск механізму розстрочення із боку забудовників;

пожвавлення ринку іпотечного кредитування із ухваленням законопроекту №7441-1.

За словами співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова, вже до осені може стати проблема придбаних раніше на виплат квартир, які через війну залишаються недобудованими.

Щоб уникнути банкрутств і зосередитися на добудові об’єктів зі стадією готовності більше 50%, може бути розроблений механізм переоформлення прав на майбутні квартири, придбані на виплат у заморожених через війну об’єктів, на квартири в будинках, зведення яких знаходиться на завершальному етапі. дозволить забудовникам уникнути банкрутств через невиконання взятих на себе зобов’язань та отримати платежі за розстроченням, кошти яких будуть спрямовані на подальше будівництво майже готових об’єктів"", — зазначив Володимир Семенцов.

З іншого боку, на ринок може вплинути ухвалений парламентом законопроект, який дозволяє призупиняти або навіть припиняти платежі за іпотечними кредитами у разі пошкодження чи знищення іпотечного майна. Сам же кредит у разі його заморозки має компенсувати держава.

Якщо вдасться запустити механізм компенсації іпотеки з боку держави, то вдасться нівелювати ризик знищення взятого в такий кредит майна і може відновити кредитування, що дозволить пожвавити продажі на ринку нерухомості.

Поки що ж на ринку купівлі-продажу житла застій, українцям рекомендують бути обережними на ринку оренди житла, на якому активізувалися шахраї.