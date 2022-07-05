Ціни досягли максимуму і будуть падати — наскільки і чому подешевшає житло

Українцям прогнозую знижки до 25% від ціни нерухомості

Ситуація на ринку нерухомості в Україні залишається досить непростою для всіх учасників, що робить ситуацію загалом вигідною для потенційних покупців. Але й вони не поспішають купувати житло.

За словами Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development, у липні-серпні забудовники запропонують потенційним покупцям житла на первинному ринку знижки у розмірі від 10% до 25%. І залежатиме розмір знижок буде від стадії будівництва того чи іншого ЖК або секції у складі житлового комплексу, кількості нереалізованих квартир, а також фінансової спроможності забудовника вести будівництво, мінімізувавши залучення коштів громадян.

На думку експерта, в об’єктах, в яких виконано понад 70% будівельних робіт, за умови 100% сплати вартості квартири, розмір знижок може змінюватись від 10% до 15% у гривневому еквіваленті. В об’єктах, у яких роботи виконано лише на 50%, знижка може досягати 25% у гривні.

"Ще наприкінці 2021 року ціна житла в доларах за квадратний метр досягла економічно обґрунтованого максимуму, що було добре помітно на тлі падіння кількості угод. У результаті 2022 рік мав стати роком стабільних цін, якби не втрутилася війна", — каже Володимир Семенцов. .

На думку експерта, найближчим часом девелопери намагатимуться залучити покупців, але не через штучний "ажіотаж" або "страх" майбутнього підняття цін. Подібний механізм вважає малоефективним.

"Великі знижки, більш лояльні умови програм з розстрочення та публічна відкритість забудовника, спрямована на інформування про перенесення термінів введення об’єктів в експлуатацію, про загальний стан справ на ринку та зміни в планах компанії. Ось що здатне повернути довіру до тієї чи іншої компанії та частково вплинути на вирішення потенційних покупців вкласти гроші в ту чи іншу новобудову" — робить висновок Семенцов.

А ось СЕО девелоперської компанії GREENOL Олег Приходько навіть назвав 5 причин, які призведуть до падіння цін на нерухомість, щоправда, тимчасовому.