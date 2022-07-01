Чому нерухомість подешевшає: топ-5 причин майбутнього обвалу ринку
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Ринку нерухомості в Україні пророкують обвал
Ринку нерухомості в Україні вже найближчим часом прогнозують серйозне падіння, оскільки незабаром з’явиться додатково кілька десятків тисяч квартир.
Такий прогноз дає СЕО девелоперській компанії GREENOL Олег Приходько. Про це повідомляє "РБК-Україна".
За словами експерта, існують 5 факторів, що впливають на ринок нерухомості.
- переведення ризиків за кредитами на позичальників;
- підвищення вартості іпотечних кредитів;
- борги населення з іпотеки;
- продаж зруйнованих та пошкоджених, як недобудов, так і готових квартир;
- вплив еміграційних процесів.
Найсерйознішим із них є ситуація з іпотечними кредитами – тепер, після зростання облікової ставки НБУ до 25% ставка за ними значно зросте, у тому числі за іпотеками, що вже діють. Це, у свою чергу, викличе вал продажу іпотечних квартир, що збільшить пропозицію на ринку і "упустить" ціни вниз.
Також більше житла на продаж стане через бажання переселенців та біженців виїхати за кордон, що знову-таки спричинить падіння цін на нерухомість.
Все це, на думку Олега Приходька, призведе до тимчасового падіння цін на ринку, але це не триватиме довго, оскільки в країні дефіцит нових житлових площ на тлі спаду обсягів будівництва, інфляційних процесів та зруйнованих десятків мільйонів квадратних метрів житла.
Інші експерти кажуть, що падіння цін виявиться більш тривалим і болючим, тому через 3-6 місяців на ринку нерухомості зниження цін може становити 20-30%.