Чому нерухомість подешевшає: топ-5 причин майбутнього обвалу ринку

Ринку нерухомості в Україні пророкують обвал

Ринку нерухомості в Україні вже найближчим часом прогнозують серйозне падіння, оскільки незабаром з’явиться додатково кілька десятків тисяч квартир.

Такий прогноз дає СЕО девелоперській компанії GREENOL Олег Приходько. Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами експерта, існують 5 факторів, що впливають на ринок нерухомості.

переведення ризиків за кредитами на позичальників;

підвищення вартості іпотечних кредитів;

борги населення з іпотеки;

продаж зруйнованих та пошкоджених, як недобудов, так і готових квартир;

вплив еміграційних процесів.

Найсерйознішим із них є ситуація з іпотечними кредитами – тепер, після зростання облікової ставки НБУ до 25% ставка за ними значно зросте, у тому числі за іпотеками, що вже діють. Це, у свою чергу, викличе вал продажу іпотечних квартир, що збільшить пропозицію на ринку і "упустить" ціни вниз.

Також більше житла на продаж стане через бажання переселенців та біженців виїхати за кордон, що знову-таки спричинить падіння цін на нерухомість.

Все це, на думку Олега Приходька, призведе до тимчасового падіння цін на ринку, але це не триватиме довго, оскільки в країні дефіцит нових житлових площ на тлі спаду обсягів будівництва, інфляційних процесів та зруйнованих десятків мільйонів квадратних метрів житла.

Інші експерти кажуть, що падіння цін виявиться більш тривалим і болючим, тому через 3-6 місяців на ринку нерухомості зниження цін може становити 20-30%.