Почему недвижимость подешевеет: топ-5 причин грядущего обвала рынка

Рынку недвижимости в Украине предрекают обвал

Рынку недвижимости в Украине уже в ближайшее время прогнозируют серьезное падение, так как вскоре появится дополнительно несколько десятков тысяч квартир.

Такой прогноз дает СЕО девелоперской компании GREENOL Олег Приходько.Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам эксперта существуют 5 факторов, влияющих на рынок недвижимости

перевод рисков по кредитам на заемщиков;

повышение стоимости ипотечных кредитов;

долги населения по ипотеке;

продажа разрушенных и поврежденных, как недостроев, так и готовых квартир;

влияние эмиграционных процессов.

Самым серьезным из них является ситуация с ипотечными кредитами – теперь, после рост учетной ставки НБУ до 25% ставка по ним значительно вырастет, в том числе по уже действующим ипотекам. Это в свою очередь вызовет вал продажи ипотечных квартир, что увеличит предложение на рынке и "уронит" цены вниз.

Также больше жилья на продажу станет из-за желания переселенцев и беженцев выехать за границу, что снова-таки повлечет за собой падение цен на недвижимость.

Все это по мнению Олега Приходько приведет к временному падению цен на рынке, но это не будет продолжаться долго, так как в стране дефицит новых жилых площадей на фоне спада объемов строительства, инфляционных процессов и разрушенных десятков миллионов квадратных метров жилья.

Другие эксперты говорят, что падение цен окажется более продолжительным и болезненным, так через 3-6 месяцев на рынке недвижимости снижение цен может составить 20-30%.