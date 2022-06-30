Эксперты ожидают падения цен на недвижимость: когда это произойдет

Через 3-6 месяцев цены на недвижимость упадут на 20-30%

Рынок недвижимости сейчас практически застыл. После введения военного положения государство закрыло доступ к реестру прав на недвижимое имущество. Это затормозило проведение любых сделок по купле-продаже жилья. После возобновления доступа рынок ожил и цены на новостройки постепенно пошли вверх.

Об этом рассказал глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр, сообщает 24 канал.

По его словам, продавцы ожидают роста цен, ведь выросла стоимость стройматериалов и других составляющих, например, таких, как горючее.

Однако эта перспектива вряд ли реальна, поскольку люди сейчас не могут просчитать свое будущее и построить планы.

"А ведь покупка – это перспектива на годы: 5 лет, 10 лет. А кто сейчас видит перспективу в Киеве на 5-10 лет?", — подчеркнул Кудояр.

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Те же, кто реально рассматривает себе возможность приобрести жилье ждут существенного спада цен. И он будет, полагает эксперт.

"Падение точно будет, на 20 – 30% от довоенной цены. Где-то месяцев за 3 – 4, возможно полгода", – объяснил глава Союза консультантов по недвижимости.

Иная ситуация на рынке аренды.

По данным президента Ассоциации специалистов по недвижимости Юрия Питы, цены на аренду квартир в столице стабилизировались и ожидать их падения не стоит. Более двух недель средняя цена аренды в столице держится на уровне 62% от довоенного времени. Это около 8 тысяч гривен.

Эксперты ожидают роста цены аренды на 10% в начале осени.

Почему часть девелоперов все же ждут роста цен осенью читайте здесь: "Жилье лучше купить сейчас — осенью недвижимость подорожает".