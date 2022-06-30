Експерти очікують падіння цін на нерухомість: коли це станеться

Через 3-6 місяців ціни на нерухомість впадуть на 20-30%

Ринок нерухомості зараз практично застиг. Після запровадження воєнного стану держава закрила доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно. Це загальмувало проведення будь-яких операцій з купівлі-продажу житла. Після відновлення доступу ринок ожив і ціни на новобудови поступово пішли вгору.

Про це розповів голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр, повідомляє 24 канал.

За його словами, продавці чекають на ріст цін, адже зросла вартість будматеріалів та інших складових, наприклад, таких як пальне.

Однак ця перспектива навряд чи реальна, оскільки люди зараз не можуть прорахувати своє майбутнє та побудувати плани.

"Адже покупка – це перспектива на роки: 5 років, 10 років. А хто зараз бачить перспективу в Києві на 5-10 років?", — підкреслив Кудояр.

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Ті ж, хто реально розглядає для себе можливість придбати житло чекають на суттєвий спад цін. І він буде, вважає експерт.

"Падіння точно буде, на 20 – 30% від довоєнної ціни. Десь місяців за 3 – 4, можливо пів року", – пояснив голова Спілки консультантів з нерухомості.

Інша ситуація на ринку оренди.

За даними президента Асоціації фахівців з нерухомості Юрія Піти, ціни на оренду квартир у столиці стабілізувалися та очікувати їх падіння не варто. Понад два тижні середня ціна оренди в столиці тримається на рівні 62% від довоєнного часу. Це близько 8 тисяч гривень.

Експерти очікують зростання ціни оренди на 10% на початку осені.

Чому частина девелоперів все ж таки чекають на ріст цін восени читайте тут: "Житло краще купити зараз — восени нерухомість подорожчає".