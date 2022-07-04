Умови ставитимуть покупці: що буде з цінами на нерухомості найближчим часом

Ціни на квартири в залежності від валюти продажу можуть впасти від 20 до 40%

Внаслідок російської агресії проти України постраждала велика кількість українців, чиє житло було пошкоджене чи знищене окупантами, що безпосередньо вплинуло на ринок нерухомості в Україні.

Так, за словами Максима Орищака, аналітика компанії "Центр біржових технологій", зараз є масштабний відкладений попит на нерухомість та інтерес українців до житла, що зведено на 60% і більше. Про це повідомляє сайт "Коментарі".

За його словами, ринок нерухомості реагує на потреби та можливості населення, тому зростання цін у цьому секторі відбувається коли економіка України розвивається і у населення зростає добробут. В умовах війни попит падає і багато хто швидше продаватиме нерухомості з метою прогодувати свою родину, що веде до зростання пропозиції та зниження цін.

"Збагачуватись на квадратних метрах зараз будуть ті, у кого надлишок фінансових накопичень і, розуміючи ситуацію, вони вишукуватимуть гарячі варіанти. Тобто поки на ринку умови диктуватимуть покупці, ймовірно, компанії-забудовники робитимуть акції та пропонуватимуть покупцям та інвесторам знижки" — говорить про те, хто буде основним покупцем у майбутньому, експерт.

За словами Максима Орищака, оскільки умови диктуватимуться покупцем, слід очікувати сильного зниження цін – приблизно на 30-40%, якщо йдеться про доларові оборудки та 20% — якщо про гривневі.

"Продаж квартири у розстрочку, ймовірно, навіть не розглядатиметься. Просто купівель квартир, у зв’язку з розширенням сім’ї або офісів на майбутнє у зв’язку з відкриттям нового бізнесу — цього не варто чекати в найближчі 5-8 років", — пояснює Максим Орищак.

У той же час, за даними порталу нерухомості "Лун", ціни на квартири в Україні почали зростати, що пов’язують з подорожчання собівартості будівництва, а також недостатньою кількістю запущених робіт над новими чергами квартир.