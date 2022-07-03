Ринок нерухомості починає відновлюватися: як змінилися ціни на квартири в Україні

Найактивніше ведеться будівництво на заході країни

Проблеми з ринком нерухомості, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, поступово відходять у минуле. Більшість компаній уже повертаються до доопрацювання своїх заморожених у лютому проєктів, а тому квартир та будинків невдовзі у країні має побільшати. При цьому найактивніше будівництво розгорнулося у західних областей України через віддаленість від лінії фронту.

Згідно з даними агентства "ЛУН", вже у червні ціна квадратного метра у новобудові перевищила лютневі показники. Це пов’язують із подорожчанням собівартості будівництва, а також недостатньою кількістю запущених робіт над новими чергами квартир.

Втім, будівництво все одно продовжує відновлюватися, хоча на півночі та сході ситуація з цим вкрай складна. Є проблеми навіть у завжди популярної курортної Одещини — компанії повернули в роботу лише 60% проєктів. На заході України цей показник перевищує 90%. Для порівняння — у тій самій Сумській області це лише 11%.

Відновлення будівництва по областях

А що з ціною?

Як демонструють свіжі показники, найдешевша "однушка" у Києві коштуватиме покупцеві 1,7 млн грн. Якщо ви розраховуєте на "двушку", будьте готові витратити 2,5 млн. грн.

У Львові ціни, до речі, дуже схожі. Однокімнатна квартира в новобудові коштуватиме десь 1,6 млн грн. Одеса зараз буде набагато дешевшою — лише 1,1 млн грн у середньому.

Поступово піднімаються ціни на Закарпатті та Івано-Франківщині. На це також впливає повномасштабна війна в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українцям варто знати, якщо вони хочуть наразі продати свою квартиру.

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