Рынок недвижимости начинает восстанавливаться: как изменились цены на квартиры в Украине

Активнее всего ведется стройка на западе страны

Проблемы с рынком недвижимости, что были связаны с полномасштабным вторжением рф в Украину, постепенно отходят в прошлое. Большинство компаний уже возвращаются к доработке своих замороженных в феврале проектов, а потому все больше квартир и домов вскоре должно появиться в стране. При этом наиболее активное строительство коснулось западных областей Украины — из-за отделенности линии фронта.

Согласно данных агентства "ЛУН", уже в июне цена квадратного метра в новострое превысило февральские показатели. Это связывают с подорожание себестоимости строительства, а также недостаточным количеством запущенных работ над новыми очередями квартир.

Впрочем, строительство все равно продолжает восстанавливаться, хотя на севере и востоке ситуация с этим крайне сложная. Есть проблемы даже у всегда популярной курортной Одесчины — компании вернули в работу только 60% проектов. На западе Украины этот показатель часть превышает 90%. Для сравнения — в той же Сумской это всего лишь 11%.

Восстановление строительства по областям

А что по цене?

Как демонстрируют свежие показатели, самая дешевая "однушка" в Киеве обойдется покупателю в 1,7 млн грн. Если вы рассчитываете на "двушку", будьте готовы потратить 2,5 млн грн.

Во Львове цены, к слову, весьма похожи. Однокомнатная квартира в новострое обойдется где-то в 1,6 млн грн. Одесса сейчас будет намного дешевле — всего лишь 1,1 млн грн в среднем.

Постепенно поднимаются цены на Закарпатье и Ивано-Франковщине. На это тоже влияет полномасштабная война в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам стоит знать, если они хотят сейчас продать свою квартиру.

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