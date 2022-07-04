Условия будут ставить покупатели: что будет с ценами на недвижимости в ближайшее время

Цены на квартиры в зависимости от валюты продажи могут упасть от 20 до 40%

В результате российской агрессии против Украины пострадало большое число украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено оккупантами, что напрямую повлияло на рынок недвижимости в Украине.

Так, по словам Максима Орищака, аналитика компании "Центр биржевых технологий", сейчас есть масштабный отложенный спрос на недвижимость и интерес украинцев к жилью, что возведено на 60% и больше. Об этом сообщает сайт "Комментарии".

По его словам, рынок недвижимости реагирует на потребности и возможности населения, так рост цен в этом секторе происходит когда экономика Украины развивается и у населения растет благосостояние. В условиях же войны спрос падает и многие скорее будут продавать недвижимости с целью прокормить свою семью, что ведет к росту предложения и снижению цен

"Обогащаться на квадратные метры сейчас будут те, у кого избыток финансовых накоплений и, понимая ситуацию, они будут выискивать горячие варианты. То есть пока на рынке условия будут диктовать покупатели, вероятно, компании-застройщики будут делать акции и предлагать покупателям и инвесторам скидки", — говорит о том, кто будет основным покупателем в будущем, эксперт.

По словам Максима Орищака, поскольку условия будут диктоваться покупателем, следует ожидать сильного снижения цен – примерно на 30-40%, если речь идет о долларовых сделках и 20% — если о гривневых.

"Продажа квартиры в рассрочку, вероятно, даже не будет рассматриваться. Просто покупать квартиры, в связи с расширением семьи или офисы на будущее в связи с открытием нового бизнеса – этого не стоит ждать в ближайшие 5-8 лет", — объясняет Максим Орищак.

В то же время по данным портала недвижимости "Лун" цены на квартиры в Украине начали расти, что связывают с подорожание себестоимости строительства, а также недостаточным количеством запущенных работ над новыми очередями квартир.