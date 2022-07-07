Бомбосховища в кожний будинок – забудовники сказали, як це позначиться на цінах

Забудовники прогнозують зростання цін на майбутнє житло із підземними бомбосховищами

Ще у червні Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №7398, який зобов’язує забудовників обладнати всі об’єкти з постійним проживанням понад 50 осіб, укриттями для мешканців.

Як це вплине на вартість квартир, "Телеграфу" розповів співзасновник та партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, поки що цей законопроект не дає відповіді на питання – яким саме буде механізм реалізації, адже безпеку мешканців можна буде забезпечувати двома шляхами:

створенням підземного бомбосховища для всіх мешканців, найімовірніше на основі підземного паркінгу;

створення у кожній квартирі персональних укриттів чи "кімнат страху" з розрахунку 3-5 квадратних метрів на кожного мешканця.

На думку експерта, вірогіднішим механізмом реалізації стануть саме підземні паркінги, обладнані також як бомбосховища, оскільки "кімнати страху" в тому ж Ізраїлі будуються з розрахунку на захист від менш потужних обстрілів, ніж ті, які зазнають на собі українські міста.

Читайте також: Категорія Нерухомість Продати квартиру під час війни: що потрібно знати українцям Під час воєнного стану провести операції з нерухомістю стало складніше

"На будинок зі 100 квартирами та 200-250 мешканцями на підземний паркінг припаде близько 1000 квадратних метрів площі з урахуванням додаткових приміщень на кшталт санвузлів, місць для приготування їжі або надання медичної допомоги тощо. Якщо захист мешканців буде реалізовуватися саме в даному варіанті, забудовникам доведеться будувати в кожному будинку підземний паркінг, зараз їх будують лише в 50% новобудов.

Поки що цього року нерухомості прогнозують падіння цін через цілу низку факторів.