Бомбоубежища в каждый дом – застройщики сказали, как это отразится на ценах

Застройщики прогнозируют рост цен на будущее жилье с подземными бомбоубежищами

Еще в июне Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №7398, который обязывает застройщиков оборудовать все объекты с постоянным проживанием более 50 человек, укрытиями для жильцов.

Как это повлияет на стоимость квартир, "Телеграфу" рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам пока данный законопроект не дает ответа на вопрос – каким именно будет механизм реализации, ведь безопасность жильцов можно будет обеспечивать двумя путями:

созданием подземного бомбоубежища для всех жильцов, вероятнее всего на основе подземного паркинга;

создания в каждой квартире персональных укрытий или "комнат страха" из расчета 3-5 квадратных метров на каждого жильца.

По мнению эксперта, более вероятным механизмом реализации станут именно подземные паркинги, оборудованные также как бомбоубежища, поскольку "комнаты страха" в том же Израиле строятся из расчета на защиту от куда менее мощных обстрелов чем те, которые испытывают на себе украинские города.

Читайте также: Категория Недвижимость Продать квартиру во время войны: что нужно знать украинцам Во время военного положения провести сделки с недвижимостью стало сложнее

"На дом со 100 квартирами и 200-250 жильцами на подземный паркинг придутся около 1000 квадратных метров площади с учетом дополнительных помещений вроде санузлов, местами для приготовления пищи или предоставления медицинской помощи и т.п. Если защита жильцов будет реализовываться именно в данном варианте, застройщикам придется строить в каждом доме подземный паркинг, сейчас их строят лишь в 50% новостроев. А это в свою очередь повысит расходы на строительство на 10-15% которые будут заложены в цену квартир", — подчеркнул Семенцов.

Пока же в этом году недвижимости прогнозируют падение цен из-за целого ряда факторов.