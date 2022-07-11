Рада ухвалила закон, який може вплинути на вартість житла

Верховна Рада ухвалила закон, який може серйозно змінити розклад цін на ринку нерухомості

Верховна Рада ухвалила законопроект №7441-1, який дає українцям можливість не платити у військовий час відсотки за позиками та самі кредити, щоправда, за низки умов. Йдеться про пошкоджене чи знищене під час бойових дій майно – авто чи квартиру, взяту в іпотеку

Як свідчить законопроект, ухвалений парламентом у першому читанні ще 15 червня, можна отримати відстрочку сплати кредиту або навіть його повне скасування, у разі, якщо

майно було повністю знищено внаслідок бойових дій;

загальна площа майна, на яку взятий кредит не перевищує 140 кв. м. для квартири та 250 кв. м. для будинку і якщо це єдине місце проживання сім'ї позичальника, а робочий об'єм двигуна знищеного авто не перевищує 2,5 л;

станом на 23 лютого 2022 року за кредитами не було прострочених платежів;

метою кредиту була купівля, будівництво чи ремонт нерухомості, а також покупка авто.

Компенсувати виданий раніше іпотечний кредит позикодавцю береться держава.

Ухвалення нового закону та його застосування може серйозно вплинути на ситуацію на ринку нерухомості України.

Так, за словами СЕО девелоперської компанії GREENOL Олега Приходька, такі фактори як переведення ризиків за кредитами на позичальників, зростання вартості іпотечних кредитів та борги населення за іпотекою сприяють падінню цін на нерухомість.

Якщо державі вдасться стабілізувати ситуацію на іпотечному ринку з ухваленням цього законопроекту – падіння цін на нерухомість не станеться, якщо ж закон не запрацює – додасться ще один фактор зниження вартості житла на ринку.

Тим часом в окремих містах України падає вартість оренди житла, особливо помітно це в Харкові, що зазнає постійних обстрілів з боку російських агресорів.