Рада приняла закон, который может повлиять на стоимость жилья

Верховная Рада приняла закон, который может серьезно изменить расклад цен на рынке недвижимости

Верховная Рада приняла законопроект №7441-1, который дает украинцам возможность не платить в военное время проценты по займам и сами кредиты, правда при ряде условий. Речь идет о поврежденном или уничтоженном в ходе боевых действий имуществе – авто или квартире, взятой в ипотеку

Как гласит законопроект, который был принят парламентом в первом чтении еще 15 июня, можно получить отсрочку уплаты кредита или даже его полную отмену, в случае, если

имущество было полностью уничтожено в результате боевых действий;

общая площадь имущества, на которую взят кредит не превышает 140 кв м. для квартиры и 250 кв м. для дома, и если это единственное место жительства семьи заемщика, а рабочий объем двигателя, уничтоженного авто не превышает 2,5 л;

по состоянию на 23 февраля 2022 года по кредитам не было просроченных платежей;

целью кредита была покупка, строительство или ремонт недвижимости, а также покупка авто.

Компенсировать же выданный ранее ипотечный кредит заимодавцу берется государство.

Принятие нового закона и его применение может серьезно повлиять на ситуацию на рынке недвижимости Украины.

Так, по словам СЕО девелоперской компании GREENOL Олега Приходько, такие факторы как перевод рисков по кредитам на заемщиков, рост стоимости ипотечных кредитов и долги населения по ипотеке способствуют падению цен на недвижимость.

Если государству удастся стабилизировать ситуацию на ипотечном рынке с принятием этого законопроекта – падение цен на недвижимость не случится, если же закон не заработает – добавится еще один фактор снижения стоимости жилья на рынке.

Тем временем в отдельных городах Украины падает стоимость аренды жилья, особенно заметно это в Харькове, подвергающемся постоянным обстрелам со стороны российских агрессоров.