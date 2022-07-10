В Харькове рекордно упала аренда жилья: как выглядят самые дешевые варианты

Жизнь в Харькове нынче непредсказуема и опасна

Хотя Вооруженные силы Украины давали мощный отпор российским оккупантам под Харьковом и несколько оттеснили их, в последние дни на этом направлении вновь наблюдается обострение, — это не могло не повлиять на стоимость жилья в областном центре.

Как можно видеть по доске объявлений DOM.RIA, снять квартиру в Харькове на сегодня можно даже с очень ограниченным бюджетом в 1-2 тысячи гривен.

Стоит заметить, что до войны Харьков был одним из самых популярных для съема городов, ввиду чего аренда жилья там только дорожала, однако с вторжением рф все резко изменилось, — за 30 километров от Харькова находится граница россии, а всего в 10 км от границ города начинаются оккупированные территории.

Харьков на карте боевых действий

Харьков почти каждый день обстреливается, ввиду чего многие жители давно уехали в более спокойные города и за границу, а жилье сдают за символические суммы, особенно в северных и восточных районах.

Так, однокомнатную квартиру без излишеств, но в приличном состоянии, можно снять за 1-2 тысячи гривен, — некоторые варианты даже находятся в центре города.

Чтобы посмотреть, какие предлагают варианты, листайте галерею стрелочками:

Как сообщал "Телеграф", военные эксперты накануне заявили, что россия все же не отказывается от планов создания "хнр" на оккупированной территории Харьковской области.