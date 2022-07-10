Укр

россия снова обстреляла Харьков: разрушены школа и жилой дом (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Оккупанты атаковали школу Новость обновлена 10 июля 2022, 09:32
Оккупанты атаковали школу

Удар был нанесен крылатыми ракетами

Оккупанты снова нанесли по Харькову ракетный удар — около 3:30 утра 10 июля они выпустили ракеты по Слободскому и Основянскому районам. Целились, как и ранее, в школу и жилой дом.

Детали сообщили в прокуратуре Слободского района Харькова. Генштаб ВСУ отмечает, что удар был нанесен с территории Белгородской области крылатой ракетой типа "Искандер".

Первая ракета прилетела в школу в Слободском районе и разрушила ее. Вторая — в Основянский район, где попала в дом. Ранение получил 62-летний житель.

Пострадал также детский санаторий, расположенный рядом. Как позднее уточнили в областной администрации — разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Пострадавший мужчина в среднем состоянии.

Обстрел Харькова
Разрушенный частный дом
Обстрел Харькова 10 июля
Части строения просто нет
Харьков обстрел 10 июля
Досталось и зданию санатория

В школе предварительно разрушены второй и третий этажи, первый также поврежден. Пострадавших или погибших нет.

Обстрел Харькова разрушена школа
Целились в школу
Обстрел школы Харьков
Первый этаж школы изнути
Обстрел Харькова 10 июля
Перекрытия обрушились

Также под огнем за сутки были Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области. В пгт Печенеги погибла молодая девушка. Ранены как минимум двое людей.

Отметим, аналитики считают, что россия хочет присоединить Харьковскую область к себе — одним из вариантов может стать создание очередной псевдореспублки.

Ранее "Телеграф" сообщал про обстрел россиянами Часового Яра в Донецкой области — под завалами остаются люди.

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#Харьков #Харьковская область #Обстрел