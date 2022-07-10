россия снова обстреляла Харьков: разрушены школа и жилой дом (фото, видео)

Удар был нанесен крылатыми ракетами

Оккупанты снова нанесли по Харькову ракетный удар — около 3:30 утра 10 июля они выпустили ракеты по Слободскому и Основянскому районам. Целились, как и ранее, в школу и жилой дом.

Детали сообщили в прокуратуре Слободского района Харькова. Генштаб ВСУ отмечает, что удар был нанесен с территории Белгородской области крылатой ракетой типа "Искандер".

Первая ракета прилетела в школу в Слободском районе и разрушила ее. Вторая — в Основянский район, где попала в дом. Ранение получил 62-летний житель.

Пострадал также детский санаторий, расположенный рядом. Как позднее уточнили в областной администрации — разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Пострадавший мужчина в среднем состоянии.

Разрушенный частный дом

Части строения просто нет

Досталось и зданию санатория

В школе предварительно разрушены второй и третий этажи, первый также поврежден. Пострадавших или погибших нет.

Целились в школу

Первый этаж школы изнути

Перекрытия обрушились

Также под огнем за сутки были Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области. В пгт Печенеги погибла молодая девушка. Ранены как минимум двое людей.

Отметим, аналитики считают, что россия хочет присоединить Харьковскую область к себе — одним из вариантов может стать создание очередной псевдореспублки.

Ранее "Телеграф" сообщал про обстрел россиянами Часового Яра в Донецкой области — под завалами остаются люди.