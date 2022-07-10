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У Харкові рекордно впала оренда житла: як виглядають найдешевші варіанти

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Ніколи не знаєш, у який будинок буде "приліт" Новина оновлена 10 липня 2022, 13:15
Ніколи не знаєш, у який будинок буде "приліт"

Життя в Харкові нині непередбачуване і небезпечне

Хоча Збройні сили України давали потужну відсіч російським окупантам під Харковом і дещо відтіснили їх, останніми днями на цьому напрямі знову спостерігається загострення — це не могло не вплинути на вартість житла в обласному центрі.

Як можна бачити по дошці оголошень DOM.RIA, зняти квартиру в Харкові на сьогоднішній день можна навіть з дуже обмеженим бюджетом в 1-2 тисячі гривень.

Варто зауважити, що до війни Харків був одним із найпопулярніших для оренди міст, через що оренда житла там тільки дорожчала, проте з вторгненням росії все різко змінилося, — за 30 кілометрів від Харкова знаходиться кордон росії, а всього за 10 км від кордонів міста починаються окуповані території.

Харків на карті бойових дій
Харків на карті бойових дій

Харків майже щодня обстрілюється, через що багато мешканців давно поїхали до більш спокійних міст і за кордон, а житло здають за символічні суми, особливо у північних та східних районах.

Так, однокімнатну квартиру без надмірностей, але в пристойному стані можна зняти за 1-2 тисячі гривень, — деякі варіанти навіть знаходяться у центрі міста.

Щоб подивитися, які пропонують варіанти, перегортайте галерею стрілочками:

Як повідомляв "Телеграф", військові експерти напередодні заявили, що росія все ж таки не відмовляється від планів створення "хнр" на окупованій території Харківської області.

Теги:
#Нерухомість #Харків #Оренда