У Харкові рекордно впала оренда житла: як виглядають найдешевші варіанти

Життя в Харкові нині непередбачуване і небезпечне

Хоча Збройні сили України давали потужну відсіч російським окупантам під Харковом і дещо відтіснили їх, останніми днями на цьому напрямі знову спостерігається загострення — це не могло не вплинути на вартість житла в обласному центрі.

Як можна бачити по дошці оголошень DOM.RIA, зняти квартиру в Харкові на сьогоднішній день можна навіть з дуже обмеженим бюджетом в 1-2 тисячі гривень.

Варто зауважити, що до війни Харків був одним із найпопулярніших для оренди міст, через що оренда житла там тільки дорожчала, проте з вторгненням росії все різко змінилося, — за 30 кілометрів від Харкова знаходиться кордон росії, а всього за 10 км від кордонів міста починаються окуповані території.

Харків на карті бойових дій

Харків майже щодня обстрілюється, через що багато мешканців давно поїхали до більш спокійних міст і за кордон, а житло здають за символічні суми, особливо у північних та східних районах.

Так, однокімнатну квартиру без надмірностей, але в пристойному стані можна зняти за 1-2 тисячі гривень, — деякі варіанти навіть знаходяться у центрі міста.

Щоб подивитися, які пропонують варіанти, перегортайте галерею стрілочками:

Як повідомляв "Телеграф", військові експерти напередодні заявили, що росія все ж таки не відмовляється від планів створення "хнр" на окупованій території Харківської області.