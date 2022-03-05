ЗСУ пішли у наступ і рухаються до кордону ще в одній області

У Харківській області противник вже не робить спроб влаштовувати масштабні атаки

Українські війська перейшли в контратаку проти російських окупантів у межах Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синегубов під час ефіру на каналі Рада.

"Наприклад, лінію противника вони відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю занявши позиції на державному кордоні", — сказав він.

За його словами, росіяни це розуміють і вже не намагаються проводити масований наступ бойовою технікою, а натомість просто промацують ґрунт. Синегубов зазначив, що напередодні противник рушив 3-4 танками та був знищений, після чого залишки військ просто розбіглися і навіть залишили один танк як трофей для українських захисників.

Водночас він вважає, що росія продовжує завдавати ракетних ударів по місту через те, що не може здолати бійців ЗСУ.

Щодо ситуації в самому Харкові, то, за його словами, у деяких районах спостерігається відсутність електрики або опалення. При цьому чиновник пояснив, що якщо в якийсь будинок потрапила ракета чи бомба, то проживати там уже неможливо, а тому відновлювати туди подачу води чи світла поки що немає сенсу.

Наразі містом організовані логістичні центри, в які передаються харчові продукти та медикаменти, проте їх складно передавати на околиці, зокрема на ХТЗ та Північну Салтівку.

Як повідомлялося раніше, Харків після початку війни зазнав масивних обстрілів з боку росіян, через що деякі райони були перетворені на руїни.