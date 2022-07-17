Рада вирішила допомогти потерпілим від війни українцям та їхньому житлу – як це вплине на ринок нерухомості

Новий закон має допомогти запустити продажі на ринку нерухомості

Російська агресія проти України фактично заморозила ринок купівлі-продажу житла, на якому угоди майже припинилися. У Раді вигадали як запустити ринок нерухомості, ухваливши законопроект №7441-1.

Верховна Рада 9 липня ухвалила законопроект №7441-1, який дає українцям можливість не платити у військовий час відсотки за позиками та самі кредити за пошкоджене чи знищене під час бойових дій майно – авто чи квартири, взяті в іпотеку.

Як свідчить законопроект, можна отримати відстрочку сплати кредиту або навіть його повне скасування, якщо:

майно було повністю знищено внаслідок бойових дій;

загальна площа майна, на яку взятий кредит не перевищує 140 кв. м. для квартири та 250 кв. м для житлового дома і якщо це єдине місце проживання сім'ї позичальника, а робочий об'єм двигуна знищеного авто не перевищує 2,5 л;

станом на 23 лютого 2022 року за кредитами не було прострочених платежів;

метою кредиту була купівля, будівництво чи ремонт нерухомості, а також покупка авто.

Компенсувати виданий раніше іпотечний кредит позикодавцю береться держава.

Останнє на думку фахівців може допомогти запустити ринок іпотеки в Україні, що збільшить продаж і навіть може дозволити зрости цінами, а забудовників стимулюватиме відновити добудову заморожених новобудов.