Нерухомість у столиці дорожчає – що чекає ринок далі і які квартири вже скуповують українці

Найбільше киян цікавлять порівняно невеликі та недорогі 2-кімнатні квартири

Ринок продажу нерухомості в Києві поступово відновлюється — з’являється попит з боку покупців, а через інфляцію та зростання курсу долара в обмінниках зростають і ціни.

Загалом із початку року ціни на вторинному ринку зросли майже на 8%. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як пише видання, середня вартість на столичному ринку нерухомості зменшилася майже на 3% порівняно з травнем до 1503 дол/кв. м., а 1-кімнатні квартири подешевшали на 5,6% — до 1712 дол/кв. м. та 2-кімнатні квартири впали в ціні на 1,7% — до 1500 дол/кв. м. Ціна 3-х кімнатних квартир залишилася майже незмінною – 1300 дол/кв. м.

Попит також збільшився, найбільше кияни цікавляться квартирами у ціновому діапазоні до 30 тисяч доларів, дещо менше – цінами до 50 тисяч доларів.

Найсильніше потенційні покупці цікавляться 2-кімнатними квартирами площею 35 до 50 квадратних метрів на вторинному ринку нерухомості.

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"Додатковим стимулом для вторинного ринку найближчими місяцями стане невизначеність первинного ринку нерухомості – будь-які заяви девелоперів про відновлення робіт та продажу сприймаються з високим ступенем недовіри. Це, швидше за все, привабить значну частку покупців на вторинний ринок", – міркує Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Експерт зазначає, що найбільший попит у червні 2022 року мають невеликі двокімнатні квартири у нижньому ціновому сегменті – очевидний вибір для внутрішньо переміщених осіб, яким необхідно за умов обмеженого бюджету розмістити сім’ю з дітьми чи батьками похилого віку.

Тим часом, незважаючи на падіння цін на нерухомість, експерти радять українцям не поспішати з купівлею нерухомості.