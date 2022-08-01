Від 600 доларів за квадрат – скільки коштує житло в новобудовах України

Хоча ринок нерухомості в країні завмер, можна придбати житло в новобудові, найдорожче, як і раніше, оцінюється столиця

Агресія Росії проти України призвела до кризи на ринку нерухомості — спочатку були закриті реєстри прав власності, що не дозволяло здійснювати угоди на ринку, а після їх відкриття операції купівлі-продажу нерухомості майже не ведуться.

Проте, як повідомляє сайт новобудов Лун, пропозиції щодо продажу квартир у новобудовах в Україні, як і раніше, присутні, правда при цьому попит на нього вкрай невеликий.

За даними ЗМІ, хоча квартири в Україні серйозно подешевшали, купувати їх через війну, небезпеку пошкодження майна та економічну кризу можуть чи хочуть далеко не всі.

За даними Лун, найдорожче сьогодні новобудови коштують, як і раніше, у Києві – в середньому 1310 доларів за квадратний метр, на другому місці Дніпропетровська область з 1080 доларами за квадрат, "бронза" у Закарпатської області з 960 доларами.

Найдешевше нове житло, всього 600 доларів за квадратний метр, доведеться заплатити на Івано-Франківщині.

Ціна житла в новобудовах України

При цьому в низці областей, таких як Сумська, Чернігівська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Кіровоградська продажі фактично не ведуться або їх дуже мало.

Потенційні ж покупці повинні пам’ятати, що слід бути обережним при покупці нерухомості і не залишитися без грошей через аферистів допоможуть кілька простих порад.