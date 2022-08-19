Українським забудовникам перекрили схему популярного обману – що сталося

Покупців житла більше не зможуть обманювати – нардепи змінили правила гри

У понеділок, 15 серпня, Верховна Рада ухвалила законопроект №5091, який було подано до парламенту ще у вересні минулого року. Документ, на думку його ініціаторів, має допомогти будівельному ринку працювати легально.

Як повідомляє сайт новобудов Лун, ключовим у цьому законі слід вважати запровадження поняття "спеціальне майнове право", під яким розуміється право на недобудований об’єкт будівництва.

Так, майбутній власник квартири, укладаючи договір інвестування коштів у квартиру на стадії будівництва, отримує всі документи про квартиру, що належить йому, і тим самим може не побоюватися "подвійного продажу", що його квартиру навмисно або помилково продадуть іншому.

Більше того, навіть укладати договори з покупцями квартир, забудовник не може доти, доки не отримає всі необхідні документи на будівництво, і не оформить права на майбутні квартири. Причому останнє можна буде зробити лише якщо перед цим оформлені всі дозволи на будівництво.

При цьому забудовник зобов’язаний інформувати потенційних покупців, скільки квартир у будинку вже продано.

Крім того, забудовнику заборонять будувати житлові будинки лише за рахунок інвесторів та зобов’яжуть вкладати власні кошти, тим самим стимулюючи його завершувати будівництво.

Тим часом ринок нерухомості в Україні фактично "мертвий" — продажі у квітні-червні впали у 8 разів.