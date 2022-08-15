Ринок нерухомості в Україні "мертвий" — продаж житла впав у 8 разів

Українці перестали купувати житло, хоч тепер це дозволено

Відкриття реєстрів купівлі-продажу нерухомості не надто вплинули на цей ринок — на 4917 українських нотаріусів припало лише 20 480 оформлених угод з купівлі-продажу нерухомості за квітень-червень.

Такі дані наводить платформа "Опендатабот", зазначаючи, що кількість угод з нерухомості в порівнянні з торішнім періодом впала приблизно в 8 разів.

Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9417 угод про придбання квартир. Це 13% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили з купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% торішніх показників за другий квартал.

Навіть рекордно низькі ціни на нерухомість не вплинули на кількість угод. За словами директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, ціни на житло в Києві обвалилися на 50%, причому навіть у кризовому 2008 році в США не було такого сильного падіння цін на нове житло.

На думку учасників будівельного ринку, подібна ситуація із падінням попиту пояснюється побоюваннями потенційних клієнтів у зв’язку з можливим руйнуванням їхнього житла внаслідок бойових дій. Самі ж забудовники очікують продовження спаду ринку, заморозки багатьох будівельних об’єктів та банкрутства приблизно 30% будівельних компаній.