Рынок недвижимости в Украине "мертв" - продажи жилья упали в 8 раз

Украинцы перестали покупать жилье, хотя теперь это разрешено

Открытие реестров купли-продажи недвижимости не слишком повлияли на этот рынок — на 4917 украинских нотариусов пришлось всего 20 480 оформленных сделок по купле-продаже недвижимости за апрель-июнь.

Такие данные приводит платформа "Опендатабот" отмечая, что количество сделок по недвижимости в сравнении с прошлогодним периодом упало примерно в 8 раз.

Так, за апрель, май и июнь текущего года было оформлено 9417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Несколько больше сделок за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков — 11 060. Это почти 16% прошлогодних показателей за второй квартал.

Даже рекордно низкие цены на недвижимость не повлияли благотворно на количество сделок. По словам директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, цены на жилье в Киеве обвалились на 50%, так что даже в кризисном 2008 году в США не было такого сильного падения цен на новое жилье.

По мнению участников строительного рынка, подобная ситуация с падением спроса объясняется опасениями потенциальных клиентов в связи с возможным разрушением их жилья в результате боевых действий. Сами же застройщики ожидают продолжения спада рынка, заморозки многих строительных объектов и банкротства примерно 30% строительных компаний.