Більшу частину житла не здадуть, а кожен третій забудовник може стати банкрутом — прогноз ринку нерухомості

Ситуація на ринку нерухомості Києва гірша ніж у 2008 році

Ситуація на ринку нерухомості в столиці є складною з часів світової фінансової кризи 2008 року, а в дечому навіть перевершує її.

Про це пише директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, говорячи, що навіть у США не було такого найсильнішого падіння цін на нове житло під час минулої кризи.

"Так, у Києві нерухомість теж впала — впала в ціні до 50%, при цьому, за оцінками експертів, первинний ринок у нас практично зупинився. Побоююся, що дна ми ще не досягли. Наприклад, директор з розвитку роздрібного бізнесу "Правекс Банку Володимир Черненький сьогодні констатував: Старта нових об’єктів найближчим часом не планується. І об’єкти, які мають ступінь готовності менше 80%, зараз мають дуже малу ймовірність активного відновлення будівництва". Якось, друзі, сумно", — пише експерт на своїй сторінці в соцмережі.

Інформацію експерта "Телеграфу" підтвердили на будівельному ринку, додавши, що в умовах падіння попиту та цін компанії потрапили у найважчу ситуацію, за якої до 30% компаній можуть збанкрутувати, зокрема великі.

Щоб підняти платоспроможність населення нардепи запропонували законопроект про компенсацію за зруйноване та пошкоджене під час війни нерухоме майно, що дозволить купити постраждалим нове житло. Також восени планується запустити пільгову іпотеку під 3-7%.