Іпотека під 3-7% — коли з’явиться та як отримати її в умовах війни

Іпотека під 3-7% вже з жовтня, правда не всім

Бажаючи допомогти українцям, які втратили житло внаслідок російської агресії, Кабмін 2 серпня ухвалив Постанову №856, якою з 1 жовтня має розпочатися іпотечна програма з видачі кредитів на купівлю житла під 3-7%.

Згідно з документом, процентна ставка залежатиме від категорії до якої належить позичальник, так:

3% річних за іпотекою отримають військовослужбовці ЗСУ, СБУ, розвідки Міноборони, медики, науковці та педагоги;

ставка у 7% річних належить ветеранам війни, учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам, а також іншим громадянам України.

Також одержувач іпотеки має відповідати таким вимогам як:

не мати свого житла чи мати менше 52,5 кв. метра для сім’ї на одну особу та додатково 21 кв. метр – кожного наступного члена сім’ї. При цьому не враховується житло, розташоване у прифронтовій зоні або на тимчасово окупованій території;

бути громадянином України, які належать до категорій осіб, зазначених у постанові №856;

мати вік від 18 років на момент підписання кредитного договору та не старше 70 років на момент повної виплати боргу за кредитом;

бути платоспроможним та вести регулярну оплату платежів за кредитом

не мати жодних діючих іпотечних договорів, укладених за будь-якими іншими державними програмами.

мати можливість оплатити не менше 20% від вартості нерухомості, що купується.

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Саме житло має відповідати таким вимогам:

знаходиться на території України, виключаючи район ведення бойових дій та тимчасово окуповану територію;

за вартістю житло не має перевищувати оціночної вартості, визначеної на підставі звіту про оцінку, проведеної суб’єктом оціночної діяльності або співробітником банку.

Під іпотеку не може потрапити житло з такими ознаками:

приміщення із фондів житла, призначеного для тимчасового проживання;

квартири у багатоквартирному житловому будинку, що є об’єктом права державної чи комунальної власності;

квартири у багатоквартирному будинку, прийняті в експлуатацію раніше ніж за десять років до дати укладання договору (для житла в обласному центрі).

Сам іпотечний кредит видаватиметься швидше за все в державних банках і на строк до 20 років.

Власне, зараз саме державне кредитування переважає на ринку кредитів України, а іпотека за державною програмою в умовах війни має свою специфіку – високий початковий внесок від позичальника та високі вимоги до його професії.