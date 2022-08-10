Іпотека під 3-7% — коли з’явиться та як отримати її в умовах війни
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Іпотека під 3-7% вже з жовтня, правда не всім
Бажаючи допомогти українцям, які втратили житло внаслідок російської агресії, Кабмін 2 серпня ухвалив Постанову №856, якою з 1 жовтня має розпочатися іпотечна програма з видачі кредитів на купівлю житла під 3-7%.
Згідно з документом, процентна ставка залежатиме від категорії до якої належить позичальник, так:
- 3% річних за іпотекою отримають військовослужбовці ЗСУ, СБУ, розвідки Міноборони, медики, науковці та педагоги;
- ставка у 7% річних належить ветеранам війни, учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам, а також іншим громадянам України.
Також одержувач іпотеки має відповідати таким вимогам як:
- не мати свого житла чи мати менше 52,5 кв. метра для сім’ї на одну особу та додатково 21 кв. метр – кожного наступного члена сім’ї. При цьому не враховується житло, розташоване у прифронтовій зоні або на тимчасово окупованій території;
- бути громадянином України, які належать до категорій осіб, зазначених у постанові №856;
- мати вік від 18 років на момент підписання кредитного договору та не старше 70 років на момент повної виплати боргу за кредитом;
- бути платоспроможним та вести регулярну оплату платежів за кредитом
- не мати жодних діючих іпотечних договорів, укладених за будь-якими іншими державними програмами.
- мати можливість оплатити не менше 20% від вартості нерухомості, що купується.
Саме житло має відповідати таким вимогам:
- знаходиться на території України, виключаючи район ведення бойових дій та тимчасово окуповану територію;
- за вартістю житло не має перевищувати оціночної вартості, визначеної на підставі звіту про оцінку, проведеної суб’єктом оціночної діяльності або співробітником банку.
Під іпотеку не може потрапити житло з такими ознаками:
- приміщення із фондів житла, призначеного для тимчасового проживання;
- квартири у багатоквартирному житловому будинку, що є об’єктом права державної чи комунальної власності;
- квартири у багатоквартирному будинку, прийняті в експлуатацію раніше ніж за десять років до дати укладання договору (для житла в обласному центрі).
Сам іпотечний кредит видаватиметься швидше за все в державних банках і на строк до 20 років.
Власне, зараз саме державне кредитування переважає на ринку кредитів України, а іпотека за державною програмою в умовах війни має свою специфіку – високий початковий внесок від позичальника та високі вимоги до його професії.